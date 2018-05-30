Шарапова — о наряде С. Уильямс: в теннисе можно выразить свою индивидуальность

Российская теннисистка Мария Шарапова оценила наряд американки Серены Уильямс на Открытом чемпионате Франции. По словам 23-кратной победительницы турниров "Большого шлема" она "чувствует себя супергероем в костюме кошки".
"Я мельком взглянула на её наряд, но саму игру Серены не видела. Nike всегда умел делать громкие заявления. В теннисе прекрасно то, что ты можешь выразить свою индивидуальность и быть другой. Мне это очень нравится", — приводит слова Шараповой официальный сайт соревнований.
Посмотреть фотографии можно на странице "Ролан Гаррос" в сети "Твиттер".
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