Надаль: у меня не будет проблем с недооценкой соперников, я уважаю каждого

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как ему удаётся настраиваться на каждый матч. Надаль отметил, что у него не бывает проблем, связанных с возможной недооценкой соперников.

«У меня никогда не бывает такого и не будет. И есть доказательство того, что я не испытываю проблем, связанных с недооценкой соперников. Это доказательство – 10 побед на «Ролан Гаррос», 11 – на турнире в Монте-Карло и 11 – на турнире в Барселоне, 8 – в Риме.

Если ты станешь недооценивать соперника или будешь слишком уверен в себе, то столкнёшься со сложностями. Я добился таких результатов, т.к. я уважаю спорт и каждого оппонента. Именно поэтому у меня такие результаты. Каждый день, выходя на корт, я понимаю, что могу победить или проиграть. В этом и есть прелесть спорта», — цитирует Надаля Tennis World USA.

В первом круге «Ролан Гаррос» Надаль обыграл итальянца Симоне Боллели со счётом 6:4, 6:3, 7:6. Следующим соперником испанца будет Гидо Пелья из Аргентины.