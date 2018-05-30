Украинского теннисиста пожизненно отстранили от спорта за договорные матчи

Украинский теннисист Дмитрий Баданов был пожизненно дисквалифицирован за участие в договорных матчах. 30-летнего спортсмена в манипуляции результатами обвинила антикоррупционная служба Tennis Integrity Unit. Спортсмену также придётся заплатить штраф в размере $ 100 тыс., сообщает ESPN.

Под подозрение попали матчи Баданова на турнирах серии «Фючерс» в Тунисе и Египте в 2015 и 2016 годах. В ходе расследования было установлено, что спортсмен обеспечил необходимые результаты. Также Баданов был связан с людьми, которые делали ставки на его матчи.

Лучшим результатом в карьере Баданова является 463-я строчка в рейтинге ATP, на которую он поднялся в 2015 году.