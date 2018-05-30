Мать Маррея: Беккер так и не извинился за негативные комментарии в мой адрес

Мать британского теннисиста Энди Маррея Джуди рассказала об обстоятельствах общения с шестикратным победителем турниров «Большого шлема» Борисом Беккером. Однажды Беккер заявил, что Маррей никогда не выиграет турнир «Большого шлема», пока не избавится от влияния матери, которая присутствует практически на всех крупных соревнованиях. В дальнейшем Маррей выиграл три турнира «Большого шлема», а его мать находилась на трибунах.

После этого Джуди и Беккер пересеклись на одном из ТВ-шоу. Мать Маррея заявила, что немецкий теннисист так и не принёс извинения за негативные комментарии.

«Если бы я знала, что Беккер будет на том шоу, я бы, наверное, не согласилась участвовать. Но я перед выходом выпила бокал вина для смелости, после чего была настроена решительно. Я сказала Беккеру всё, что думала, но он всё равно заявил, что был прав! Он так и никогда не извинился», — цитирует Джуди Маррей Scotsman.