Фара одержал 200-ю победу в карьере в парном разряде

Колумбийский теннисист Роберт Фара, выступающий на Открытом чемпионате Франции в дуэте со своим соотечественником Хуан-Себастьяном Кабалем, одержал 200-ю победу в карьере на уровне ATP-тура, сообщает официальный сайт ATP. В матче стартового раунда они обыграли белоруса Максима Мирного и представителя Австрии Филиппа Освальда со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Фара, начавший профессиональную карьеру в 2010 году, выиграл 11 титулов на турнирах ATP в парном разряде.

Их соперники по матчу второго круга "Ролан Гаррос" станут известны позже.

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».