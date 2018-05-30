Монфис: чувствую, что мои мысли далеки от тенниса

Французский теннисист Гаэль Монфис признался, что ему было трудно настроиться на матч со своим соотечественником Эллиотом Беншетри (WC) в первом круге «Ролан Гаррос». Монфис победил со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:1.

«Во время первого сета мне пришлось обратиться к врачу. Перед выходом на корт у меня разболелся желудок, я не знаю почему. Затем я начал сильно волноваться, нервозность чувствовалась на протяжении игры. Также у меня болел живот и я начал паниковать. Тогда я обратился к врачу.

Я сказал ему, что мне плохо, что я не могу дышать. Но затем мне удалось постепенно немного расслабиться, хоть мне и не было комфортно с физической точки зрения. Думаю, что желудок у меня болел не из-за стресса, а из-за чего-то другого.

Мы привычны к стрессовым ситуациям, но, конечно, они лишь мешают. Когда ты проигрываешь 0:4, ты начинаешь волноваться. Но у меня ещё накануне были проблемы, мне было плохо перед сном. Я принял лекарство, чтобы уснуть. Затем я обратился к врачу, чтобы он помог мне.

После «Ролан Гаррос» мне надо решить свои вопросы. В плане игры у меня всё в порядке, но я чувствую, что мои мысли находятся где-то далеко от тенниса. Мне сложно это объяснить», — цитирует Монфиса Tennis World USA.

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».