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Мойя: старт «Ролан Гаррос» для Рафы не получился идеальным, но мы не паникуем

Мойя: старт «Ролан Гаррос» для Рафы не получился идеальным, но мы не паникуем
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Карлос Мойя, тренер 10-кратного победителя «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля, прокомментировал победу своего подопечного в первом круге Открытого чемпионата Франции над итальянцем Симоне Болелли со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (11:9).

"Матч получился не самым красивым, но Рафа всё равно сумел победить. Первые раунды на турнирах "Большого шлема" — это всегда непростое испытание. Да, Рафа победил в трёх сетах, но ему было сложнее, чем может показаться по счёту. В его игре были взлёты и падения, но он сумел выиграть, а это самое важное. Победа придаст ему уверенности в следующих матчах.

Несмотря на то, что старт турнира не получился идеальным, мы не паникуем. Рафе пришлось так же нелегко на прошлогоднем US Open, но в итоге он завоевал титул. Нужно лишь пройти первые раунды и найти свой ритм, тогда всё встанет на свои места", — цитирует Мойю официальный сайт тура.

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