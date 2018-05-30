Иснер рассказал, как можно обыграть Надаля на грунте

Американец Джон Иснер рассказал, как можно обыграть первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля на грунте. Уроженец Манакора является 10-кратным победителем Открытого чемпионата Франции.

"Победить Надаля можно, лишь превзойдя его в мощи. Это единственный путь. Если он захватывает инициативу в розыгрыше, переходит в атаку, то всё кончено. Помните, как Рафу обыграл Сёдерлинг? Он действовал именно так. Робин просто выполнял мощнейшие удары без лишних раздумий, он постоянно шёл в атаку и был максимально агрессивен. Но обыграть Надаля на грунте — это одна из труднейших задач в спорте", — цитирует Иснера ESPN.

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».