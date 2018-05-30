Маттек-Сэндс: может прозвучать странно, но я разговариваю со своим коленом

Американка Бетани Маттек-Сэндс, восстановившаяся после серьёзной травмы колена, полученной в матче второго круга Уимблдона-2017 с румынкой Сораной Кырстей, поделилась впечатлениями от победы над шведкой Юханной Ларссон в первом круге "Ролан Гаррос" со счётом 6:4, 6:3 и рассказала о ходе реабилитации.

"Я получила удовольствие от игры. Я реализовала большинство своих моментов и по ходу встречи действовала всё лучше.

После операции я не могла встать с постели, не могла пойти в туалет, в душ. Я просто не могла подвинуть ногу. Я не могла играть в теннис, но стала больше времени уделять другим вещам. Я много читала, писала и медитировала.

Может прозвучать странно, но я разговариваю со своим коленом. Каждое утро я говорю: "Мы чувствуем себя хорошо", — цитирует Маттек-Сэндс AP.

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».