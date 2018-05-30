Барти — о матче с С. Уильямс: любая встреча с сильной соперницей — это хорошо

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась ожиданиями от встречи с американкой Сереной Уильямс во втором круге Открытого чемпионата Франции.

"Я хочу играть с сильными соперницами, чтобы проверить себя. Любая подобная возможность — это хорошо. Что касается ситуации с посевом для Серены, то это сложный вопрос. Я могу согласиться с аргументами обеих сторон. Я понимаю, что решение принять нелегко, но WTA проходит этот процесс правильно. Думаю, со временем всё определится окончательно, и принятое решение будет правильным", — цитирует Барти The Age.

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».