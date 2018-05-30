Виландер: не верю, что Джокович может выиграть «Ролан Гаррос»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Матс Виландер не считает, что сербский теннисист Новак Джокович может вмешаться в борьбу за победу на «Ролан Гаррос». Несмотря на то что Джокович уверенно преодолел первый круг, обыграв в трёх сетах бразильца Рожерио Дутру да Силву, Виландер не относит серба к числу претендентов на титул.

«Конечно, мы говорим о Джоковиче, и этим всё сказано. Есть ли у него шанс выиграть «Ролан Гаррос»? Я не думаю. Сейчас ещё он не готов к этому. В будущем – конечно. Когда тебе приходится столько пропустить, тяжело вернуться на свой уровень. Зрители ждут возвращения Джоковича, они надеются, что он вновь будет тем самым эмоциональным игроком, настоящей машиной, какой был», — цитирует Виландера Tennis World USA.

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».