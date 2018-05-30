Надаль: посмотрел тысячи матчей, чтобы взять что-то на вооружение

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль признался, что часто смотрит матчи соперников, чтобы взять что-то на вооружение из игры других теннисистов.

«В жизни гораздо легче копировать, чем изобретать. Я смотрю на других и пытаюсь понять, что они делают хорошо. Я не могу назвать какой-то конкретный пример, т. к. я никого не копирую. Скорее я адаптирую что-то в свою игру. Беру что-то хорошее из движения, того, как игроки занимают позицию и т. д. Я посмотрел тысячи видео на YouTube, пытаясь подчеркнуть что-то для себя.

Я могу долго смотреть матчи, но обычно заканчиваю до полуночи. После я могу посмотреть гольф, как-то расслабиться и отдохнуть. Пять-шесть часов сна вполне хватает. Их не хватало бы, если ты вечером идёшь куда-то развлекаться. Но если ты лежишь на своём диване, то такой график позволяет отдохнуть», — цитирует Надаля L’Equipe.