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Бузэрнеску стала первой участницей третьего круга Открытого чемпионата Франции

Бузэрнеску стала первой участницей третьего круга Открытого чемпионата Франции
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 31-м номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Швеции Ребекку Петерсон (Q) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты. Михаэла активно выиграла 21 очко и совершила 13 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 10 виннеров и 18 неточностей.

За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Бузэрнеску поспорит с победительницей матча Виктория Кужмова (Словакия) — Элина Свитолина (Украина, 4).

Ролан Гаррос (ж) 2018. 2-й круг
30 мая 2018 года, среда. 12:00 МСК
Михаэла
Бузэрнеску
Ребекка
Петерсон
6:1 6:2
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