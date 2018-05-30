Бузэрнеску стала первой участницей третьего круга Открытого чемпионата Франции

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 31-м номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Швеции Ребекку Петерсон (Q) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты. Михаэла активно выиграла 21 очко и совершила 13 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 10 виннеров и 18 неточностей.

За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Бузэрнеску поспорит с победительницей матча Виктория Кужмова (Словакия) — Элина Свитолина (Украина, 4).

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».