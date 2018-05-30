Свитолина вышла в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Кужмову

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионате Франции под четвёртым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Словакии Викторию Кужмову со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Уроженка Одессы трижды подала навылет, активно выиграла 14 очков и совершила 15 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 3 эйса, 29 виннеров и 41 ошибка.



За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Свитолина поспорит с представительницей Румынии Михаэлой Бузэрнеску (31). Турнир завершится 9 июня.



Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».