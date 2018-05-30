Осака победила Дияс во втором круге Открытого чемпионата Франции

Японская теннисистка Наоми Осака (21) вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух партиях обыграв представительницу Казахстана Зарину Дияс со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 23 минуты. Наоми 4 раза подала навылет, активно выиграла 34 очка и совершила 28 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 2 эйса, 18 виннеров и 18 неточностей.



За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Осака поспорит с победительницей матча Мэдисон Кис (США, 13) — Кэролайн Доулхайд (США, Q).



Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».