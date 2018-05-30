Халеп одержала волевую победу над Риске в первом круге «Ролан Гаррос»

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях обыграв представительницу США Элисон Риске со счётом 2:6, 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты. Первая ракетка мира активно выиграла 20 очков и совершила 28 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 17 виннеров и 33 ошибки.

За выход в третий круг "Ролан Гаррос" Халеп, в минувшем сезоне дошедшая до финала этих соревнований, поспорит с представительницей США Тэйлор Таунсенд (WC). Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня.



Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».