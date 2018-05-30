Донской и Рейес-Варела одолели седьмых сеяных на «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российский теннисист Евгений Донской пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На старте соревнований он в дуэте с мексиканцем Мигель-Анхелем Рейес-Варелой в трёх партиях одолел представителя Пакистана Айсама-Уль-Хак Куреши и голландца Жан-Жюльена Роже, посеянных под седьмым номером, со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 36 минут.



За выход в третий круг Донской и Рейес-Варела поспорят с победителями матча Жоффрей Бланкано (Франция)/Констан Летьен (Франция, WC) — Леонардо Майер (Аргентина)/Жуан Соуза (Португалия).



Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».