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Донской и Рейес-Варела одолели седьмых сеяных на «Ролан Гаррос» в парном разряде

Донской и Рейес-Варела одолели седьмых сеяных на «Ролан Гаррос» в парном разряде
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Российский теннисист Евгений Донской пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На старте соревнований он в дуэте с мексиканцем Мигель-Анхелем Рейес-Варелой в трёх партиях одолел представителя Пакистана Айсама-Уль-Хак Куреши и голландца Жан-Жюльена Роже, посеянных под седьмым номером, со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 36 минут.

За выход в третий круг Донской и Рейес-Варела поспорят с победителями матча Жоффрей Бланкано (Франция)/Констан Летьен (Франция, WC) — Леонардо Майер (Аргентина)/Жуан Соуза (Португалия).

Ролан Гаррос — парный разряд (м) 2018. 1-й круг
30 мая 2018 года, среда. 12:00 МСК
Айсам-Уль-Хак
Куреши
Жан-Жюльен
Роже
Евгений
Донской
Мигель-Анхель
Рейес-Варела
7:6 6:7 4:6
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