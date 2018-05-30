Эдмунд: понимаю, что не стал бы первой ракеткой Британии, будь Маррей в порядке

23-летний британский теннисист Кайл Эдмунд после победы над австралийцем Алексом де Минором (6:2, 6:4, 6:3) на «Ролан Гаррос» рассказал, как ему удаётся справляться с грузом ожидания. Перед стартом Открытого чемпионата Франции по теннису он впервые в карьере стал первой ракеткой Великобритании, опередив Энди Маррея, восстанавливающегося после операции на бедре.

«Здорово быть лучшим в стране, но это ничего не меняет. Я должен продолжать упорно работать и становиться лучше. Думаю, моя семья и друзья гордятся тем, что я стал первым в Великобритании. Наверное, когда моя карьера закончится, этот факт будет меня радовать. Но сейчас это достижение для меня не так важно.

Я понимаю, что лучший – Энди, который входит в топ-4-5 сильнейших игроков мира. Если бы он не был травмирован, то именно он оставался бы на первом месте среди британцев», — цитирует Эдмунда Ubitennis.

Также британец поделился ожиданиями от матча второго круга против венгра Мартона Фучовича.

«Я уже обыгрывал его. Помню, что тогда хорошо сыграл. Но он стал сильнее, особенно это было заметно в Австралии. Он побеждал на прошлой неделе в Женеве, думаю, что Мартон находится в хорошем настроении. Но и я себя отлично чувствую», — добавил Эдмунд.

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».