Квитова: счастлива, что смогла сыграть лучше, чем в прошлом году

Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась эмоциями после победы во втором круге «Ролан Гаррос» над испанкой Лаурой Арруабарреной (6:0, 6:4).

«Я очень счастлива, хорошо играла, намного лучше, чем в первом круге. Рада и тому, что уже выступила лучше, чем в прошлом году. Я думаю, что ключевым был первый сет в этой игре. Во втором сете немного потеряла концентрацию, но всё равно счастлива своим результатом и игрой.

Думаю, я начинаю играть всё лучше и лучше. Я стараюсь действовать более агрессивно, не стою на задней линии. Я всегда так пыталась играть на протяжении своей карьеры.

Здесь я не считаю себя одним из фаворитов, думаю только о следующем матче. Я просто наслаждаюсь каждым матчем, общаюсь с другими игроками, завожу друзей», — сказала Квитова.

В третьем круге турнира Квитова встретится с эстонкой Анетт Контавейт.

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».