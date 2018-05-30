Эрбер пробился во второй круг «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер пробился во второй круг "Ролан Гаррос", в четырёх партиях обыграв представителя Канады Петера Полански (LL) со счётом 6:3, 4:6, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 26 минут. Пьер-Юг 11 раз подал навылет, активно выиграл 53 очка и совершил 40 невынужденных ошибок. На счету его соперника 2 эйса, 21 виннер и 33 неточности.



За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Эрбер поспорит с победителем матча Жереми Шарди (Франция) — Томаш Бердых (Чехия, 17).



Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».