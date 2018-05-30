Халеп: всегда немного нервничаю в начале игре

Первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп поделилась эмоциями после победы в первом круге «Ролан Гаррос» над американкой Элисон Риске со счётом 2:6, 6:1, 6:1.

«Хорошо, что всё так сложилось. Мне нравится здесь, в Париже, мне нравится играть на этих кортах. Я всегда немного нервничаю в начале игры.

Риске — сильная соперница. В начале матча она играла агрессивно, но затем я смогла успокоиться, начала сама играть более агрессивно.

Нет проблем, что мой матч был задержан, а теперь мне придётся сыграть уже завтра. Конечно, это будет тяжело, но я привыкла играть каждый день. Я просто постараюсь побыстрее восстановиться, чтобы быть готовой к завтрашнему матчу.

Я пытаюсь не задумываться о статусе турнира, т.к. тогда тяжело контролировать свои эмоции. Я просто пытаюсь выкладываться на корте и выигрывать каждый матч», — сказала Халеп.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису Халеп сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд.

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».