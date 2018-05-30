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Павлюченкова и Стосур с победы стартовали на «Ролан Гаррос» в парном разряде

Павлюченкова и Стосур с победы стартовали на «Ролан Гаррос» в парном разряде
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На старте соревнований она в дуэте с австралийкой Самантой Стосур в двух партиях обыграла голландку Лесли Керкхове и представительницу Беларуси Лидию Морозову со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.

За выход в третий круг "Ролан Гаррос" Павлюченкова и Стосур поспорят с победительницами матча Людмила Киченок (Украина)/Леся Цуренко (Украина) — Андреа Главачкова (Чехия)/Барбора Стрыцова (Чехия, 2).

Ролан Гаррос — парный разряд (ж) 2018. 1-й круг
30 мая 2018 года, среда. 13:25 МСК
Лесли
Керкхове
Лидия
Морозова
Анастасия
Павлюченкова
Саманта
Стосур
3:6 4:6
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