Павлюченкова и Стосур с победы стартовали на «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На старте соревнований она в дуэте с австралийкой Самантой Стосур в двух партиях обыграла голландку Лесли Керкхове и представительницу Беларуси Лидию Морозову со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.



За выход в третий круг "Ролан Гаррос" Павлюченкова и Стосур поспорят с победительницами матча Людмила Киченок (Украина)/Леся Цуренко (Украина) — Андреа Главачкова (Чехия)/Барбора Стрыцова (Чехия, 2).



Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».