36-летний Беннето одолел Л. Майера и сыграет с дель Потро на «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Жюльен Беннето пробился во второй круг "Ролан Гаррос", в четырёх партиях обыграв представителя Аргентины Леонардо Майера со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 3 часа 5 минут. 36-летний француз 10 раз подал навылет, активно выиграл 24 очка и совершил 28 невынужденных ошибок. На счету его соперника 9 эйсов, 38 виннеров и 67 неточностей.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Беннето поспорит с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (5).

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».