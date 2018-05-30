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36-летний Беннето одолел Л. Майера и сыграет с дель Потро на «Ролан Гаррос»

36-летний Беннето одолел Л. Майера и сыграет с дель Потро на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Французский теннисист Жюльен Беннето пробился во второй круг "Ролан Гаррос", в четырёх партиях обыграв представителя Аргентины Леонардо Майера со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 3 часа 5 минут. 36-летний француз 10 раз подал навылет, активно выиграл 24 очка и совершил 28 невынужденных ошибок. На счету его соперника 9 эйсов, 38 виннеров и 67 неточностей.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Беннето поспорит с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (5).

Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
30 мая 2018 года, среда. 13:30 МСК
Леонардо
Майер
Жюльен
Беннето
6:2 6:7 2:6 3:6
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