Баутиста-Агут вышел в третий круг «Ролан Гаррос», где может сыграть с Джоковичем

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, посеянный на Открытом чемпионате Франции под 13-м номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Колумбии Сантьяго Хиральдо (Q) со счётом 6:4, 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут. Роберто трижды подал навылет, активно выиграл 17 очков и совершил 34 невынужденные ошибки. На счету его соперника 2 эйса, 38 виннеров и 54 неточности.

За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Баутиста-Агут поспорит с победителем матча Хауме Мунар (Испания, Q) — Новак Джокович (Сербия, 20).



Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».