Майк Брайан: если Боб завершит карьеру, то я, скорее всего, тоже

Американский теннисист Майк Брайан не исключил, что завершит карьеру, если его брат-близнец, 23-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» в мужском парном разряде и миксте Боб Брайан, не сможет восстановиться после травмы. Ранее Боб отказался от участия в «Ролан Гаррос», а Майк сыграл в дуэте со своим соотечественником Сэмом Куэрри. Американская пара уступила в первом же матче.

«Если он не сможет вернуться на корт, я подумаю, как мне поступать. Захочу ли я продолжать без него? Я получаю гораздо большее удовольствие, когда мы играем вместе. На этой неделе в Париже мне было немного одиноко.

Такое ощущение, что здесь нет части меня. Мы – команда, можем успешно выступать только вместе. Поэтому мы и играем успешно уже на протяжении столь длительного периода. Поэтому если Боб не сможет восстановиться, я, скорее всего, тоже завершу карьеру.

На самом деле Боб захотел, чтобы я всё равно съездил на «Ролан Гаррос». Он чувствовал себя виноватым. Тогда он сказал мне, чтобы я сыграл здесь с Сэмом. Хоть мы и проиграли, тоже получили удовольствие. Но, как я сказал, с Бобом мне намного комфортнее.

Он является мне лучшим другом. Мы близнецы, и мы всегда всё делали вместе. Надеюсь, что Бобу всё-таки удастся восстановиться и мы продолжим выступать. Вообще, я полюбил теннис, наверное, потому, что играл в него вместе с ним.

Что ж, если я не смогу продолжить, то присоединюсь к Бобу! Будем вместе валяться на диване», — цитирует Майка Брайана Tennis World.

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».