Шарди за 4 часа 13 минут одолел Бердыха в первом круге «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Жереми Шарди пробился во второй круг "Ролан Гаррос", в пяти партиях обыграв представителя Чехии Томаша Бердыха, посеянного под 17-м номером, со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (10:8), 1:6, 5:7, 6:2. Продолжительность противостояния составила 4 часа 13 минут. Жереми 19 раз подал навылет, активно выиграл 61 очко и совершил 53 невынужденные ошибки. На счету его соперника 24 эйса, 75 виннеров и 56 неточностей.

За выход в третий круг Шарди поспорит со своим соотечественником Пьер-Югом Эрбером.

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».