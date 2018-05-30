Джокович в трёх сетах победил Мунара во втором круге «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Франции под 20-м номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Испании Хауме Мунара (Q) со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут. Бывшая первая ракетка мира трижды подал навылет, активно выиграл 39 очков и совершил 33 невынужденные ошибки. На счету его соперника 3 эйса, 28 виннеров и 23 неточности.

За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Джокович поспорит с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом, посеянным под 13-м номером.



Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».