Бердых в шестой раз проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»

Чешский теннисист Томаш Бердых уступил в первом круге Открытого чемпионата Франции французу Жереми Шарди (6:7, 6:7, 6:1, 7:5, 2:6). Бердых уже в шестой раз проигрывает в первом круге «Ролан Гаррос».
Чешский теннисист в первом раунде «Ролан Гаррос» проигрывает чаще, чем на старте других турниров «Большого шлема» вместе взятых. Дважды Бердых проигрывал в первом круге Уимблдона, дважды – на Открытом чемпионате США и один раз – на Открытом чемпионате Австралии.
Следующим соперником Шарди будет его соотечественник Пьер-Юг Эрбер.
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