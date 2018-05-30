Кузнецова и Шафаржова вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На старте соревнований она в дуэте с чешкой Люси Шафаржовой обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич и чешку Маркету Вондроушову со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

За выход в третий круг "Ролан Гаррос" Кузнецова и Шафаржова поспорят с победительницами матча Елена Остапенко (Латвия)/Елена Веснина (Россия, 10) — Сорана Кырстя (Румыния)/Сара Соррибес-Тормо (Испания)



Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».