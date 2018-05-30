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Кузнецова и Шафаржова вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Кузнецова и Шафаржова вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На старте соревнований она в дуэте с чешкой Люси Шафаржовой обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич и чешку Маркету Вондроушову со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

За выход в третий круг "Ролан Гаррос" Кузнецова и Шафаржова поспорят с победительницами матча Елена Остапенко (Латвия)/Елена Веснина (Россия, 10) — Сорана Кырстя (Румыния)/Сара Соррибес-Тормо (Испания)

Ролан Гаррос — парный разряд (ж) 2018. 1-й круг
30 мая 2018 года, среда. 15:00 МСК
Белинда
Бенчич
Маркета
Вондроушова
Светлана
Кузнецова
Люси
Шафаржова
2:6 4:6
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