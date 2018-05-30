Джумхур сломил сопротивление Албота во втором круге «Ролан Гаррос»

Боснийский теннисист Дамир Джумхур (26) пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции, обыграв в пяти сетах представителя Молдавии Раду Албота со счётом 6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 7:5.



Теннисистки провели на корте 3 часа 47 минут. Джумхур выполнил 3 подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 10 брейк-пойнтов из 17, исполнил 51 виннер и допустил 80 невынужденных ошибок. На счету Албота 2 двойные ошибки, 10 реализованных брейк-пойнтов из 14 и 35 виннеров.



За выход в четвёртый круг Джумхур поспорит с победителем противостояния Душан Лайович (Сербия) – Александр Зверев (Германия, 2).

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