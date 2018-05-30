Муратоглу: если Надаль сыграет на «РГ», как в Монте-Карло, его не остановить

Известный тренер и глава теннисной академии Патрик Муратоглу прокомментировал тактический подход первой ракетки мира Рафаэля Надаля к матчам на грунте.

«Надаль лучше всех ведёт игру. Нужно понимать, что он выиграл «Ролан Гаррос» уже 10 раз. Как человек может так много побеждать? Стратегия Рафы заключается не в том, чтобы играть агрессивнее других. Но его подход к игре приводит к победам.

Рафа предпочитает находиться далеко от задней линии. Он готов всё дальше отходить от неё. Это позволяет ему реагировать на удары.

В прошлом году он в 89% принимал первые подачи. Отличная игра на подаче соперника даёт ему преимущество. Он отбивает подачи на скорости 113 км/ч, что даже лучше, чем у Александра Зверева. В Монте-Карло он набрал большую часть очков на подаче соперника – 51%, если быть точным. Если он будет играть аналогичным образом на «Ролан Гаррос», то остановить его будет просто невозможно», — цитирует Муратоглу Eurosport.