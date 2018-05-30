Свитолина: я смогла справиться с давлением стартовых матчей

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над словачкой Викторией Кужмовой со счётом 6:3, 6:4 во втором круге Открытого чемпионата Франции.



«Думаю, что мне удалось справиться с давлением, которое присутствует в стартовых матчах. Нужно отдать должное сопернице, которая здорово работала на приёме. Я очень рада, что в концовке смогла реализовать брейк-пойнт и закончила поединок в двух сетах. Представлять Украину на международной арене – особенное чувство. В детстве я мечтала о подобной судьбе», — приводит слова Свитолиной официальный сайт турнира.



За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Свитолина поспорит с представительницей Румынии Михаэлой Бузэрнеску (31).

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