Текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Циципас на «Ролан Гаррос»

В 18:30 по московскому времени начнётся матч второго круга на «Ролан Гаррос», втором в сезоне турнире «Большого шлема», в котором австриец Доминик Тим (7) встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Спортсмены играли друг с другом три раза, и дважды успех был на стороне 24-летнего уроженца Винер-Нойштадта.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка: текстовая онлайн-трансляция матча Тим – Циципас на Открытом чемпионате Франции.



В третьем круге победитель этого матча встретится с победителем поединка Маттео Берреттини (Италия) – Эрнест Гулбис (Латвия, Q).

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