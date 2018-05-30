Текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Циципас на «Ролан Гаррос»

В 18:30 по московскому времени начнётся матч второго круга на «Ролан Гаррос», втором в сезоне турнире «Большого шлема», в котором австриец Доминик Тим (7) встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Спортсмены играли друг с другом три раза, и дважды успех был на стороне 24-летнего уроженца Винер-Нойштадта.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка: текстовая онлайн-трансляция матча Тим – Циципас на Открытом чемпионате Франции.
В третьем круге победитель этого матча встретится с победителем поединка Маттео Берреттини (Италия) – Эрнест Гулбис (Латвия, Q).
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос»
Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».
Наши повсюду. Советские корни мирового тенниса
Теннисисты с советскими корнями есть везде. Некоторые уже многого добились. Расскажем о самых известных игроках, имеющих отношение к России.