А. Зверев обыграл в пяти сетах Лайовича во втором круге «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) одержал непростую победу над сербом Душаном Лайовичем со счётом 2:6, 7:5, 4:6, 6:1, 6:2 во втором круге Открытого чемпионата Франции.



Теннисисты провели на корте 3 часа 24 минуты. Зверев выполнил 9 подач навылет, допустил 7 двойных ошибок, реализовал 7 брейк-пойнтов из 23, активно выиграл 42 очка и допустил 53 невынужденные ошибки. На счету Лайовича 4 ошибки на подаче, 5 реализованных брейк-пойнтов, 38 виннеров и 61 невынужденная ошибка.



В третьем круге Зверев, занимающий третье место в рейтинге ATP, сразится с боснийским спортсменом Дамиром Джумхуром (26).

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