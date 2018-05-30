Нисикори сломил сопротивление Пэра во втором круге «Ролан Гаррос»

Японец Кей Нисикори (19) вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв французского теннисиста Бенуа Пэра со счётом 6:3, 2:6, 4:6, 6:2, 6:3.



Матч длился 2 часа 59 минут. Нисикори выполнил 1 подачу навылет, допустил 7 двойных ошибок, реализовал 7 брейк-пойнтов из 13, активно выиграл 28 очков и допустил 37 невынужденных ошибок. На счету Пэра 14 эйсов, 13 двойных ошибок, 5 реализованных брейк-пойнтов и 49 виннеров.



В третьем круге Нисикори встретится с победителем противостояния Жиль Симон (Франция) – Сэм Куэрри (12).

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».