17 эйсов помогли Димитрову обыграть Доналдсона и выйти в третий круг «РГ»

Болгарин Григор Димитров вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, обыграв американца Джареда Доналдсона со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 6:4, 10:8.



Теннисисты провели на корте 4 часа 19 минут. Димитров выполнил 17 подач навылет, допустил 9 двойных ошибок, реализовал 6 брейк-пойнтов из 13, активно выиграл 67 очков и допустил 49 невынужденных ошибок. На счету Доналдсона 8 эйсов, 2 ошибки на подаче, 3 упущенных брейк-пойнта, 39 виннеров.



За выход в четвёртый круг Димитров поспорит с опытным испанцем Фернандо Вердаско, ранее обыгравшим аргентинца Гидо Андреосси (Q).

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