Кафельников: готовимся с Сафиным к ветеранскому «Ролан Гаррос»

Российские теннисисты Евгений Кафельников и Марат Сафин готовятся к турниру «Ролан Гаррос» среди ветеранов.



«Мы с Маратом Сафиным готовимся к ветеранскому «Ролан Гаррос», — написал Кафельников на своей странице в сети «Инстаграм».

Кафельников выиграл два турнира «Большого шлема» в одиночном разряде («Ролан Гаррос»-1996 и Australian Open-1999) и четыре мэйджора в парном разряде. Он стал олимпийским чемпионом в 2000 году, завоевал Кубок Дэвиса спустя два года и первым из российских теннисистов возглавил мировой рейтинг. Сафин завоевал два титула на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open-2000 и Australian Open-2005) и дважды стал обладателем Кубка Дэвиса (2002, 2006).