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Возняцки позволила Гарсии Перес взять всего один гейм во втором круге «РГ»

Возняцки позволила Гарсии Перес взять всего один гейм во втором круге «РГ»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Датчанка Каролина Возняцки (2) успешно преодолела барьер второго круга на Открытом чемпионате Франции, обыграв испанку Георгину Гарсию Перес со счётом 6:1, 6:0.

Продолжительность поединка составила 51 минуту. Возняцки обошлась без подач навылет, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов, активно выиграла 7 очков и допустила 8 невынужденных ошибок. На счету испанки нет ни эйсов, ни двойных ошибок, ни реализованных брейк-пойнтов.

За выход в четвёртый круг датчанка поспорит с победителем французского противостояния Ализе Корне (32) – Полин Пармантье (WC).

Ролан Гаррос (ж) 2018. 2-й круг
30 мая 2018 года, среда. 19:45 МСК
Георгина
Гарсия Перес
Каролина
Возняцки
1:6 0:6
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