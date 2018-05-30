Возняцки позволила Гарсии Перес взять всего один гейм во втором круге «РГ»

Датчанка Каролина Возняцки (2) успешно преодолела барьер второго круга на Открытом чемпионате Франции, обыграв испанку Георгину Гарсию Перес со счётом 6:1, 6:0.
Продолжительность поединка составила 51 минуту. Возняцки обошлась без подач навылет, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов, активно выиграла 7 очков и допустила 8 невынужденных ошибок. На счету испанки нет ни эйсов, ни двойных ошибок, ни реализованных брейк-пойнтов.
За выход в четвёртый круг датчанка поспорит с победителем французского противостояния Ализе Корне (32) – Полин Пармантье (WC).
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