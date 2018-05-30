Веснина и Остапенко не смогли выйти во второй круг «РГ» в парном разряде

Россиянка Елена Веснина не сумела пробиться во второй круг на «Ролан Гаррос» в парном разряде. Она вместе с латвийкой Еленой Остапенко уступила румынке Соране Кырсте и испанке Саре Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 3:6, 4:6.
Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут. Веснина и Остапенко выполнили 2 подачи навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 9. На счету румынки и испанки 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 12, эйсов у них не было.
Во втором круге Кырстя и Соррибес-Тормо встретятся с россиянкой Светланой Кузнецовой и чешкой Люси Шафаржовой.
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