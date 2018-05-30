Стивенс и Джорджи вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции

Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в третий круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема». 10-я ракетка соревнований обыграла польскую спортсменку Магдалену Фрех (Q) со счётом 6:2, 6:2.



Матч длился 1 час 2 минуты. Стивенс выполнила 1 подачу навылет, обошлась без двойных ошибок, реализовала 4 брейк-пойнта из 8, активно выиграла 17 очков и допустила 13 невынужденных ошибок. На счету Фрех 3 эйса, 3 двойные ошибки, 10 виннеров и 24 невынужденные ошибки.



За выход в четвёртый круг Стивенс поспорит с итальянкой Камилой Джорджи, обыгравшей во втором раунде колумбийку Мариану Дуке-Мариньо.



«Ролан Гаррос». Женщины. Второй круг

Камила Джорджи (Италия) — Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия) — 6:0, 6:3.

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