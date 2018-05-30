Саккари обыграла Суарес-Наварро во втором круге «Ролан Гаррос»

Греческая теннисистка Мария Саккари обеспечила себе место в третьем круге Открытого чемпионата Франции, обыграв испанку Карлу Суарес-Наварро (23) со счётом 7:5, 6:3.



Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. Саккари выполнила 3 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 7, активно выиграла 20 очков и допустила 29 невынужденных ошибок. На счету Суарес-Наварро 2 двойные ошибки, 9 виннеров и 27 невынужденных ошибок.



В третьем круге Саккари встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия, 14) – Кирстен Флипкенс (Бельгия).

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