Хачанов победил в четырёх сетах Гарсию-Лопеса во втором круге «Ролан Гаррос»

Россиянин Карен Хачанов успешно преодолел барьер второго круга на «Ролан Гаррос», втором в сезоне турнире «Большого шлема». 22-летний уроженец Москвы обыграл испанца Гильермо Гарсию-Лопеса со счётом 6:2, 7:6 (9:7), 6:7 (0:7), 6:3.



Продолжительность поединка составила 3 часа 12 минут. Хачанов выполнил 13 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок, реализовал 8 брейк-пойнтов из 13, активно выиграл 48 очков и допустил 62 невынужденные ошибки. На счету Гарсии-Лопеса 5 двойных ошибок, 5 упущенных брейк-пойнтов, 29 виннеров и 46 невынужденных ошибок.



За выход в четвёртый круг Хачанов поспорит с победителем матча Люка Пуи (Франция, 15) – Кэмерон Норри (Великобритания).

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