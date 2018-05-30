Касаткина обыграла Флипкенс и вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции

Россиянка Дарья Касаткина вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, второго в сезоне турнира «Большого шлема». 14-я ракетка соревнований переиграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:3, 6:3.



Продолжительность поединка составила 1 час 20 минут. Касаткина обошлась без подач навылет, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 14, активно выиграла 19 очков и допустила 19 невынужденных ошибок. На счету Флипкенс 1 эйс, 1 двойная ошибка, 5 упущенных брейк-пойнтов, 14 виннеров и 26 невынужденных ошибок.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.



В третьем круге Касаткина встретится с гречанкой Марией Саккари, ранее обыгравшей испанку Карлу Суарес-Наварро (23).

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