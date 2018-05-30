Джокович: я не удовлетворён своей игрой в поединке с Мунаром

Серб Новак Джокович (20) прокомментировал победу над испанцем Хауме Мунаром со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:4 во втором круге «Ролан Гаррос».



«Нужно отдать должное сопернику, который показал хороший теннис и сражался до последнего розыгрыша. По правде говоря, я не удовлетворён собственной игрой, поскольку по ходу матча пережил немало взлётов и падений. Впрочем, я действовал правильно в нужный момент, и этого хватило для итоговой победы. Надеюсь, в следующих встречах смогу проявить себя гораздо лучше», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.



Следующим соперником 12-кратного победителя турниров «Большого шлема» будет испанец Роберто Баутиста-Агут (13).

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