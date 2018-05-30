Нисикори: в решающие моменты поединка с Пэром делал что нужно

Японский теннисист Кей Нисикори (19) прокомментировал победу над французом Бенуа Пэром со счётом 6:3, 2:6, 4:6, 6:2, 6:3 во втором круге «Ролан Гаррос». В следующем раунде азиатский спортсмен встретится ещё с одним французом, Жилем Симоном.



«Матч получился не самым простым. Пэр – теннисист, обладающий разнообразными игровыми характеристиками. В ходе матча было множество взлётов и падений. Я не играл на все сто процентов, но в решающие моменты делал что нужно.



Атмосфера на стадионе? На самом деле всё было не так плохо. Я десять раз играл против французов и знаю, какую поддержку хозяевам могут обеспечить трибуны. Мне удалось сосредоточиться на собственной игре. Во втором и третьем матчах я действовал поспешно, стремясь играть в агрессивном ключе. В четвертой и пятой партиях мне удалось вернуться на приличный уровень», — цитирует Нисикори официальный сайт турнира.

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