Веснина: решили не выступать с Макаровой на «РГ» из-за здоровья Кати

Россиянка Елена Веснина рассказала, по какой причине они вместе с Екатериной Макаровой приняли решение не выступать в паре на «Ролан Гаррос».



«На самом деле так сложилась ситуация. От меня мало что зависело. Мы были в подвешенном состоянии по причине состояния здоровья Кати. Было непонятно, выступит она на «Ролан Гаррос» или нет. Мы снялись с турнира в Риме в самый последний момент, и я не смогла поменять Катю на другую напарницу. Нам не хватало пяти очков, чтобы возглавить мировой рейтинг, а в Риме был дедлайн подачи заявки на «Ролан Гаррос».



Всё случилось очень не вовремя. Мы приняли решение, которое можно назвать оптимальным, хотя оно далось нелегко. Могли вдвоём пропустить «Ролан Гаррос», если бы заявились вместе, а Катя не успела бы восстановиться. Сейчас Макарова находится в хорошем состоянии, но в Риме все было не так безоблачно. Мы будем играть вместе травяной сезон, поскольку хотим отобраться на итоговый турнир в Сингапуре», — сказала Веснина в эфире Eurosport.

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