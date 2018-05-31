Видеообзоры побед Джоковича, А. Зверева, Димитрова и Нисикори на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Франции под 20-м номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Испании Хауме Мунара (Q) — 7:6 (7:1), 6:4, 6:4.

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) одержал непростую победу над сербом Душаном Лайовичем со счётом 2:6, 7:5, 4:6, 6:1, 6:2

Болгарин Григор Димитров вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, обыграв американца Джареда Доналдсона — 6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 6:4, 10:8.

Японец Кей Нисикори (19) одолел француза Бенуа Пэра со счётом 6:3, 2:6, 4:6, 6:2, 6:3.

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (10) в четырёх партиях обыграл представителя Аргентины Федерико Дельбониса — 7:6 (7:0), 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Испанец Роберто Баутиста-Агут, посеянный на Открытом чемпионате Франции под 13-м номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Колумбии Сантьяго Хиральдо (Q) со счётом 6:4, 7:5, 6:3.

Француз Жереми Шарди пробился во второй круг соревнований, в пяти партиях обыграв представителя Чехии Томаша Бердыха, посеянного под 17-м номером, со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (10:8), 1:6, 5:7, 6:2.

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