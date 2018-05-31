Текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Циципас на «Ролан Гаррос»

31 мая в Париже будет доигран матч второго круга Открытого чемпионата Франции между австрийцем Домиником Тимом (7) и представителем Греции Стефаносом Циципасом. Накануне встреча была остановлена после третьего сета. Первую партию выиграл Доминик — 6:2, во второй сильнее оказался Стефанос — 6:2. Третий сет остался за Тимом — 6:4. Встреча будет возобновлена в 13:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Тим – Циципас на Открытом чемпионате Франции.

В третьем круге победитель этого матча встретится с представителем Италии Маттео Берреттини.

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