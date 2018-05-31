Квитова: рада, что смогла сохранить немного энергии по сравнению с первым кругом

Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась впечатлениями от победы во втором круге «Ролан Гаррос» над испанкой Лаурой Арруабарреной со счётом 6:0, 6:4.
"Я рада, что смогла сохранить немного энергии по сравнению с первым кругом. Сегодня я сыграла лучше. Думаю, иногда важно пройти через сложный матч, пусть даже в первом раунде. Я была в гейме от поражения и возвращения домой. Иногда после такого наступает облегчение.
Я стараюсь стабильнее выступать на грунте. Думаю, на данном покрытии это нужнее всего. Важно действовать стабильно, но при этом расслабленно. Нужно не терять концентрацию в розыгрышах, не паниковать и просто стараться. Для меня такой подход сейчас работает лучше всего", — цитирует Квитову официальный сайт тура.
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