Халеп: по ходу матча с Риске я вообще не думала о результате

Первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп поделилась впечатлениями от победы в первом круге «Ролан Гаррос» над американкой Элисон Риске со счётом 2:6, 6:1, 6:1 и оценила свою следующую соперницу — американку Тэйлор Таунсенд.



"Я медленно входила в игру, потому что стартовать на турнире всегда непросто. Мне очень приятно приехать сюда и сыграть, но поначалу я немного нервничала. Здорово, что мне удалось заиграть мощнее по ходу встречи. Я вообще не думала о результате или о матче. Я хотела расслабить руки, потому что отлично двигалась в начале, а в руках ощущалась скованность. Я не могла выполнять удары так, как хотелось бы.

Постепенно мне стало легче. В концовке я отлично себя чувствовала на корте. Это самое важное.

Матч с Таунсенд будет другим, так как она левша. Если я правильно помню, то мы встречались в Цинциннати. Помню, что она играла уверенно и выполняла мощные удары. Мне нужно будет вынуждать её много двигаться по корту, при этом самой действовать агрессивно и играть так, как сегодня во втором и третьем сетах", — цитирует Халеп официальный сайт тура.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».

Ночной дозор. Касаткина и Хачанов успели победить до заката в Париже Касаткина и Хачанов — в третьем круге «Ролан Гаррос», Зверев и Димитров выиграли в пяти сетах, Кафельников и Сафин сыграют в паре.